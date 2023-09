Cet évènement est passé Découverte des trésors d’orfèvrerie de la ville de Bastia, par Laura Pastor-Maldonado, guide-conférencier Parvis Cathédrale Saint Marie Bastia Catégories d’Évènement: Bastia

Haute-Corse Découverte des trésors d’orfèvrerie de la ville de Bastia, par Laura Pastor-Maldonado, guide-conférencier Parvis Cathédrale Saint Marie Bastia, 16 septembre 2023, Bastia. Découverte des trésors d’orfèvrerie de la ville de Bastia, par Laura Pastor-Maldonado, guide-conférencier 16 et 17 septembre Parvis Cathédrale Saint Marie Découverte des trésors d’orfèvrerie de la ville de Bastia : de la Cathédrale Sainte-Marie, en passant par le Musée, l’oratoire de l’Immaculée Conception et l’église Saint Jean-Baptiste. Parvis Cathédrale Saint Marie 12 rue notre dame bastia Bastia 20297 Haute-Corse Corse Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-16T14:30:00+02:00 – 2023-09-16T16:30:00+02:00

2023-09-17T14:30:00+02:00 – 2023-09-17T16:30:00+02:00 Jean-Toussaint Bartoli Détails Catégories d’Évènement: Bastia, Haute-Corse Autres Lieu Parvis Cathédrale Saint Marie Adresse 12 rue notre dame bastia Ville Bastia Departement Haute-Corse Lieu Ville Parvis Cathédrale Saint Marie Bastia latitude longitude 42.69219;9.451385

