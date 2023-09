Cet évènement est passé Balade botanique, autour des plantes aromatiques et médicinales de Bastia, par Cencio Attelli Parvis Cathédrale Saint Marie Bastia Catégories d’Évènement: Bastia

Balade botanique, autour des plantes aromatiques et médicinales de Bastia, par Cencio Attelli Samedi 16 septembre, 10h00 Parvis Cathédrale Saint Marie Nombre de places limité. Uniquement sur inscription : cencionat@gmail.com – 06 46 80 50 18 A la découverte des plantes aromatiques et médicinales de Bastia.

Tous publics, à partir de 7 ans.

Durée de la balade : 1h30/2h00. Nombre de places limité.

Prévoir : une bouteille d’eau, un petit sac à dos, des vêtements et chaussures adaptés à la marche et à la météo, un carnet de notes et un stylo si vous le souhaitez. Parvis Cathédrale Saint Marie 12 rue notre dame bastia Bastia 20297 Haute-Corse Corse Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-16T10:00:00+02:00 – 2023-09-16T12:00:00+02:00

Détails Catégories d'Évènement: Bastia, Haute-Corse Lieu Parvis Cathédrale Saint Marie Adresse 12 rue notre dame bastia Ville Bastia Departement Haute-Corse latitude longitude 42.69219;9.451385

