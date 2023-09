Semaine du développement durable : Voyage en eaux vives Parvis Andrée Chedid Mont-Saint-Aignan, 20 septembre 2023, Mont-Saint-Aignan.

Semaine du développement durable : Voyage en eaux vives Mercredi 20 septembre, 10h30, 12h30, 15h30 Parvis Andrée Chedid Sur réservation, gratuit.

Mon P’tit Atelier de la Cop21 y participera avec :

• 3 représentations du spectacle déambulatoire « Voyage en eaux vives» par la Compagnie On Off.

La compagnie On Off propose une expérience inédite : un périple urbain

autour de l’eau, une ressource omniprésente mais pourtant fragile. Doté de

casques reliés à une comédienne extravagante, le public prendra part à ce

voyage tant écologique qu’artistique.

Pour retrouver le programme complet : https://www.montsaintaignan.fr/sites/default/files/upload/evenements/programme_semaine_dd_2023.pdf

Pour retrouver le programme complet des semaines européennes du développement durable organisées sur le territoire métropolitain : https://www.metropole-rouen-normandie.fr/semaines-europeennes-du-developpement-durable

2023-09-20T10:30:00+02:00 – 2023-09-20T11:30:00+02:00

2023-09-20T15:30:00+02:00 – 2023-09-20T16:30:00+02:00