Une histoire de l'ancien hôpital de Crest…

16 et 17 septembre

Entrée libre

A l'occasion des journées européennes du patrimoine, le collectif Hop souhaite donner vie à la mémoire de l'ancien Hôpital de Crest.

A cette occasion, venez découvrir une exposition photo, des archives, des témoignages, des dessins, une maquette qui retracent les siècles d’histoire de ses bâtiments. Lors d’une déambulation guidée assortie d’ambiances sonores, (re)découvrez ce lieu aux facettes multiples qui a accueilli et soigné les drômois depuis le 12e siècle. Parvis ancien hôpital de Crest Rue Sainte Marie , 26400 Crest Crest 26400 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes Site de l’ancien hôpital de Crest, Accès pièton à priviligier, Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-16T10:00:00+02:00 – 2023-09-16T17:00:00+02:00

2023-09-16T10:00:00+02:00 – 2023-09-16T17:00:00+02:00

2023-09-17T10:00:00+02:00 – 2023-09-17T17:00:00+02:00

