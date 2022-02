Parveen Sabrina Khan & Ilyas Raphaël Khan Eglise Notre-Dame-de-l’Assomption Daix Catégories d’évènement: Côte-d'Or

Parveen Sabrina Khan & Ilyas Raphaël Khan Eglise Notre-Dame-de-l’Assomption, 12 mars 2022, Daix. Parveen Sabrina Khan & Ilyas Raphaël Khan

Eglise Notre-Dame-de-l’Assomption, le samedi 12 mars à 16:00

Héritiers d’une longue lignée musicale du Rajasthan, ce duo fraternel virtuose offre aux chants traditionnels folkloriques en voie de disparition, un tour inédit. Mêlant textes lyriques hindoustanis et rythmes issus de la musique actuelle occidentale, tablas et beatbox, ils font briller la musique classique indienne d’un éclat nouveau. Captivant !

Entrée libre dans la limite des places disponibles sur réservation au 04 90 91 01 93.

2022-03-12T16:00:00 2022-03-12T17:00:00

