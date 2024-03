Parveen Sabrina Khan et Ilyas Raphaël Khan Laillé Rennes, vendredi 12 avril 2024.

Parveen Sabrina Khan et Ilyas Raphaël Khan Musique et Voix du Monde – Inde Vendredi 12 avril, 20h30 Laillé 9€/7€/4€

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-04-12T20:30:00+02:00 – 2024-04-12T22:00:00+02:00

Fin : 2024-04-12T20:30:00+02:00 – 2024-04-12T22:00:00+02:00

Parveen Sabrina Khan (chant, tampura) et son frère Ilyas Raphaël Khan (tablas, beatbox) ont grandi en Inde, où ils ont reçu l’enseignement de la musique classique. Forts de leur culture franco-indienne, ils associent l’univers des sons traditionnels aux musiques urbaines actuelles. Un duo captivant. Une plongée dans la musique indienne avec un duo fraternel, entre tradition et beatbox, percussions et improvisations vocales de haut vol. C’est surprenant.

En partenariat avec la Mairie et douzémois

Laillé Péniche Spectacle Rennes 35000 Bourg l’Évesque – La Touche – Moulin du Comte Ille-et-Vilaine Bretagne [{« type »: « phone », « value »: « 0299425710 »}]

S . Guyomard