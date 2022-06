Parveen Sabrina Khan et Ilyas Raphaël Khan invitent Hameed Khan Kawa Douves du Chateau des Ducs Nantes Catégories d’évènement: Loire-Atlantique

Gratuit : oui Gratuit tous publics Parveen Sabrina Khan et Ilyas Raphaël Khan ont grandi au Rajasthan où ils ont reçu l’enseignement de la musique classique d’Inde du Nord. Parveen exprime avec virtuosité des ragas, cadre mélodique de la musique indienne, mais aussi des maands, chants du Rajasthan. Ilyas, virtuose des tablas, y associe la pratique du beatbox (le « tablaboxing »), telle une passerelle inédite entre musique classique hindoustanie et rythmes issus des musiques actuelles.Pour ce concert d’Aux heures d’été, ils nous font le plaisir d’inviter leur père Hameed Khan Kawa !Parveen Sabrina Khan : voix, sitar ; Ilyas Raphaël Khan : tabla, beatbox ; Hameed Khan Kawa : tabla Douves du Chateau des Ducs Centre-ville Nantes 44000

