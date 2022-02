PARUTION : Oscillations, un recueil de poésie de Dorothée Coll Lunatique Vitré Catégories d’évènement: Ille-et-Vilaine

Ces oscillations, qui donnent au recueil de Dorothée Coll son titre, vont « de brins de fille en bribes de femmes ». Les souvenirs s’égrènent, les émotions affleurent : doudous usés d’avoir été trop aimés ; petits cailloux ensachés avec de douces pensées ; sentence oubliée sur un papier froissé ; billes de cour de récré ; goutte de pluie salée ; et les rêves d’enfant qui n’ont pas été réalisés ; les habitudes, la lassitude ; les envies, la jalousie ; la douleur, la colère, la révolte ; et puis… Et puis, le mouvement oscillatoire se poursuit, imperturbable tourbillon de la vie. **Dorothée Coll** a commencé à écrire des poèmes à 16 ans comme de nombreux adolescents, mais elle a arrêté assez vite… elle avait grandi. Puis, l’envie d’écrire est revenue à la charge, et un premier recueil de poésie, _Imprécis de cuisine_, illustré par Philippe Chevillard, est paru en mars 2021 aux éditions Jacques Flament. Il y a, dans le miroir, Un tabou qui se brise Et un corps qui s’explique, Un visage qui raconte Un peu de son histoire, Les sillons de sa vie, Un regard qui affirme, Un regard qui attise, Une flamme qui vacille. Une femme se reconnaît. _**Dans le miroir**_ * [_**Le livre**_](https://www.editions-lunatique.com/oscillations) * [**L’auteure**](https://www.editions-lunatique.com/doroth%C3%A9e-coll) * [**Éditions Lunatique**](https://www.editions-lunatique.com) Version papier, 72 pages, 10 € Version ePub, 3 €

