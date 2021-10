PARUTION : Les Pieds dans l’eau, de Timothée Cueff Lunatique, 15 novembre 2021, Vitré.

Les Pieds dans l’eau ——————– ### de Timothée Cueff ​ Enfance naufragée au large de Magouëro ; chiens errants, dans une forêt aux fées, assoiffés de chouchen et de chaleur humaine ; promesse d’une fuite ; Brest et son port, pour un nouveau départ, espoir d’une autre vie ; légendes de pirates racontées dans les bars, entre deux rasades de whisky ; destins croisés, la nuit, sur les quais ; draps froissés, étreintes vite oubliées ; murmure de la ville, inquiétant et bienveillant ; sac et ressac de souvenirs qu’on ne sait oublier ; et une écriture, envoûtante, belle et sauvage comme la côte bretonne : un premier roman dédié à tous les enfants qui s’oublient. ​ Couverture : Vague #1, Mouche, 2021 Compte Instagram : @linomouche [Découvrir le livre](https://www.editions-lunatique.com/les-pieds-dans-l-eau) [Lire des extraits](https://fr.calameo.com/read/0016939869449f9cbe5e5?page=1) [L’auteur](https://www.editions-lunatique.com/timothée-cueff), le [site de l’auteur](https://www.timotheecueff.com) [Les éditions Lunatique](https://www.editions-lunatique.com)

À tous les enfants qui s’oublient

Lunatique 10 rue d’En bas, 35500 Vitré Vitré Le Haut Chalet Ille-et-Vilaine



