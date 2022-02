PARUTION : le 25 février du Cafard hérétique n°17 Lunatique, 25 février 2022, Vitré.

**Le Cafard hérétique** est une revue papier avec des textes, vifs, dérangeants, drolatiques ou mélancoliques, poétiques ou incisifs, mais jamais jamais jamais malséants. Nouvelles, poèmes, pamphlets, coups de gueule, coups de rage ou de pinceau, pourvu qu’on y décèle l’élégance du verbe dans le bousculement des idées. On s’agite, on médite, et toujours dans une forme écrite. Photos et tableaux s’insinuent ici ou là pour faire de la revue un bel objet, richement illustré. **Le Cafard hérétique**, c’est une ligne éditoriale ouverte, sans contrainte de thème ou de genre. **Contributeurs et contributions :** Alexandre Nicolas // poèmes (p. 64) Christine Monot // Le Petit Fauvette (p. 26) Dorothée Coll // La colère ne dort que d’un oeil (p. 48) Fabien Sanchez // 7 poèmes presque fleuve (p. 6) Maroine Baghat // Dix Visions (p. 41) // La recette de la peur (p. 44) Martin Zeugma // Pseudo (p. 24) // Battre la campagne (p. 50) // Scintillements (p. 55 ) // Les vers (p. 56) Romain Paris // Kif-Kif (p. 124 ) Samuel Deshayes // La nature : des choses (p.74) Stéphane Rosières // La Pénélope des conteneurs (p. 100) Thomas Louis // Le Goût de l’antidote (p. 12) Victor Malzac // Tant pis (p. 108) Yan Kouton // poèmes (p. 86) **Photo de couverture et photos intérieures** : lachaisetriste **Éditeur invité** : La revue Graminées 140 pages couleur, 15 € ePub, 5 €

140 pages en couleur – 2 numéros à l’année + 1 hors-série et l’inquantifiable, mais inestimable talent des auteurs.

