PARUTION : Elle et Lui, un dialogue poétique de Charlotte Monégier Lunatique, 12 mars 2022, Vitré.

Lunatique, le samedi 12 mars à 00:00

_Elle et Lui_ _se racontent et se confient_ _dans un dialogue intemporel :_ _celui des langues mêlées_ _de rose et de noir_ _et des corps séparés par la pluie des temps_ _Il paraît que l’amour est ringard_ _qu’il traîne un peu des pieds_ _pour se dire et détonner — moi, il me plaît_ _d’en écrire des vers_ _car alors_ _c’est un monde réel que je sens._ **Charlotte Monégier** Née à Paris à la toute fin des années soixante-dix, **Charlotte Monégier** passe son temps à fuir la ville, mais vénère les pattes d’eph. C’est sur la route qu’elle trouve le plus souvent l’inspiration, même si elle n’est pas contre un voyage immobile de temps en temps — du rêve, de la nostalgie, quelques projections hasardeuses en regardant par la fenêtre. Sont déjà parus aux éditions Lunatique un roman, _Petite Fille_ (2014), un recueil de nouvelles, _Le Petit peuple des nuages_ (2020), et un recueil de poésie, _Voyages(s)_ (2021). * [**Le livre**](https://www.editions-lunatique.com/elle-et-lui) * [**L’auteure**](https://www.editions-lunatique.com/charlotte-mongier) * [**Lunatique**](https://www.editions-lunatique.com) Version papier, 150 pages, 16 € ePub, 5 € Tableau en couverture : _La Pluie_, de [**Stanislas Varin-Bernier**](http://www.stanislas-varin-bernier.com)

« Nous n’étions pas seuls et pourtant : Nous n’étions que toi et moi »

