Dure Mère
———
### de Jeanne Bername

Natalie est une parturiente primipare de 44 ans, ce qui fait d'elle en langage médical une « grossesse gériatrique ». C'est sa pensée que l'on suit tout au long du travail, jusqu'à la césarienne, qui en sera le dénouement. Les actes médicaux et les sensations éprouvées appellent les souvenirs liés à la découverte du sexe, à l'enfance, à la relation aux hommes et au père de l'enfant à naître. Natalie n'a jamais voulu être mère et, en cet instant de vérité, s'en souvient plus que jamais.

Jeanne Bername
Dure Mère
Éditons Lunatique

