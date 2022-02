PARURE Bougon, 28 avril 2022, Bougon.

PARURE Bougon

2022-04-28 11:00:00 – 2022-04-28 12:30:00

Bougon Deux-Sèvres

Vacances en famille : Le jeudi et le vendredi, de 11h à 12h30, venez profiter d’un atelier en famille où adultes et enfants apprennent et font ensemble.

PARURE :

Découvrez les parures de la Préhistoire. Quelles matières étaient travaillées pour orner les corps et les vêtements ?

Réalisez, en famille, un collier qui aurait été très tendance au Néolithique.

+33 5 49 05 12 13

Musée des Tumulus de Bougon

Bougon

dernière mise à jour : 2022-02-15 par