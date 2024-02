Party Night Salle des fêtes Lunas, samedi 16 mars 2024.

Party Night Salle des fêtes Lunas Dordogne

Suite à la grande réussite de la première édition et aux nombreuses demandes, le comité des fêtes vous propose une nouvelle soirée « années 80 à nos jours ».

Mix par DJ Julien et DJ Christophe anciens DJ du Windsor

Foodtruck, buvette et crêpes

Entrée + 1 boisson 5€ EUR.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-03-16 19:00:00

fin : 2024-03-16

Salle des fêtes Le bourg

Lunas 24130 Dordogne Nouvelle-Aquitaine

