Manche Périers Pour la Party Ludo de mardi, consoles et robots seront de sortie. Le samedi 11 mars de 14h à 18h, place aux jeux et à la technologie. Il y en aura pour tous les goûts, tous les âges, au moment qui vous conviendra dans l’après-midi. Nul besoin de réservation ou de rester toute la party ludo. Pour la Party Ludo de mardi, consoles et robots seront de sortie. Le samedi 11 mars de 14h à 18h, place aux jeux et à la technologie. Il y en aura pour tous les goûts, tous les âges, au moment qui vous conviendra dans l’après-midi. Nul besoin de réservation ou de rester toute la party ludo. scuesta@cocm.fr Périers

