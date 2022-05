Party Ludo : A l’eau les pirates Périers Périers Catégories d’évènement: Manche

Périers

Party Ludo : A l’eau les pirates Périers, 6 mai 2022, Périers. Party Ludo : A l’eau les pirates Périers 4 Place du Fairage Périers

2022-05-06 14:00:00 14:00:00 – 2022-05-18 18:00:00 18:00:00 Périers 4 Place du Fairage

Périers Manche Party Ludo ouverte à tous. Jeux et découvertes ludiques pour tous les âges sur le thème des pirates. Venez déguisés si vous le souhaitez ! Entrée gratuite. Les mineurs doivent être accompagnés d’un adulte. Party Ludo ouverte à tous. Jeux et découvertes ludiques pour tous les âges sur le thème des pirates. Venez déguisés si vous le souhaitez ! Entrée gratuite. Les mineurs doivent être accompagnés d’un adulte. ludotheque@cocm.fr +33 2 33 76 73 35 Party Ludo ouverte à tous. Jeux et découvertes ludiques pour tous les âges sur le thème des pirates. Venez déguisés si vous le souhaitez ! Entrée gratuite. Les mineurs doivent être accompagnés d’un adulte. Périers 4 Place du Fairage Périers

dernière mise à jour : 2022-04-30 par

Détails Catégories d’évènement: Manche, Périers Autres Lieu Périers Adresse Périers 4 Place du Fairage Ville Périers lieuville Périers 4 Place du Fairage Périers Departement Manche

Périers Périers Manche https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/periers/

Party Ludo : A l’eau les pirates Périers 2022-05-06 was last modified: by Party Ludo : A l’eau les pirates Périers Périers 6 mai 2022 manche Périers

Périers Manche