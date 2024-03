Party HUP – Peter Brocks, umbree, SPATE, Elmyx b2b NAØ, Mangømango Gare Saint Sauveur Lille, mercredi 20 mars 2024.

Party HUP – Peter Brocks, umbree, SPATE, Elmyx b2b NAØ, Mangømango Après 3 d’existence, le label français HUP Records fondé par Peter Brocks, débarque à ST SO le mercredi 20 mars pour leur première soirée ‘Party HUP’ (UK Garage, Tech House, Bass House, Disco) 20 et 21 mars Gare Saint Sauveur Entrée libre

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-03-20T20:00:00+01:00 – 2024-03-20T23:59:00+01:00

Fin : 2024-03-21T00:00:00+01:00 – 2024-03-21T00:30:00+01:00

Peter Brocks

Peter Brocks est un producteur de musique électronique présent depuis quelques années sur la scène Lilloise. Nourri de la scène Tech House & UK Garage, il aime mélanger ces influences dans ses sets qui se veulent énergiques et éclectiques. Supporté par des artistes comme Don Diablo, Nicky Romero ou encore Yellow Claw, ses productions ont pu être signés dans des labels de renoms comme Hexagon ou encore Uprise Music.

Spotify : https://open.spotify.com/artist/0GQsgoerfLgTWX83lR7sj7…

Instagram : https://www.instagram.com/peterbrocksoff

Umbree

Basée en France, Umbree, DJ/Productrice de Bass Music/Techno s’est fait une place sur la scène électronique française avec son énergie et ses performances magiques. À seulement 24 ans, elle a jouée dans des festivals tels que Les Plages Electroniques, Le Delta Festival, Crossover Summer ou encore La Clairière, et fait découvrir son univers autour de ses cultures sénégalaises.

En 2018, elle signe son titre « Isaac » qui atteint les 100 00 écoutes sur Spotity et d’autres signatures sur des labels comme Bite This!, DND Recs, Strange Fruits, Ghetto Ghetto, Fraudulent…. Originaire de Nice, la jeune productrice soutient les femmes à s’illustrer dans l’industrie musicale, d’où sa mention dans le magazine ELLE France, mais aussi We Rave You, Nice Matin etc.

Spotify : https://open.spotify.com/…/2LbJZpMk21KtMBkCiHcJug…

Instagram : https://www.instagram.com/iamumbree/

SPATE

SPATE est la collaboration de deux producteurs français qui partagent une profonde passion pour la musique électronique. S’inspirant d’un large spectre d’influences musicales allant de la UK House à LO-FI, en passant par la Techno et la French Touch, le duo cultive une identité sonore et visuelle unique qui leur est propre. Ils ont partagé la scène avec des artistes de renom tels que Vladimir Cauchemar ou Asdek à Slalom Lille. Le duo a reçu le soutien de nombreux artistes et labels dont Habstrakt, Tony Romera, salute, Mall Grab, Koos ou Noir Sur Blanc records.

Spotify : https://open.spotify.com/artist/3FKWuXMuMnljaASBbDMSF2…

Instagram : [https://www.instagram.com/spatemusic](https://www.instagram.com/spatemusic)_

ElmyX

ElmyX est un jeune DJ et compositeur parisien. De la House à la Techno, avec des influences Baile-Funk, ElmyX propose une large gamme de styles & genres. Il aime ajouter des touches mélodiques dans sa musique pour créer un sentiment de nostalgie. Petit à petit, il a progressivement attiré l’attention de labels et d’artistes locaux et internationaux. En 2022, il signe sur label français ‘Noir Sur Blanc’ avec le single ‘The End’. De plus en plus, ElmyX gagne en popularité et son projet est désormais clair et défini, musicalement et visuellement. En 2023, il sort 1 remix officiel pour Daddy DJ et 2 pour l’album remix ‘Héritage” de Habstrakt. Il se produit également sur plusieurs scènes en France, notamment à au Slalom ou au U fest à Paris.

Spotify : https://open.spotify.com/artist/3HE2rmc5yd27lV668hRPEV?si=78RUsBpgTdyUME7b3DM_8g�

Instagram : https://www.instagram.com/elmyxmusic

NAØ

NAØ est un DJ/Producteur basé dans sa cave en région parisienne. De la Mid Tempo à la Bass House en passant par la Techno, il a su captiver l’attention de grands artistes internationaux comme Malaa et Tchami. Ses musiques aux atmosphères obscures et aux sonorités bien spécifiques ont pu être rejouées dans les plus gros festivals du monde comme l’Ultra Miami, Coachella ou encore Tomorrowland !

Spotify : https://open.spotify.com/artist/4WPTQlsGkmMFfBgmLBZUPA…

Instagram : https://www.instagram.com/nao_dj

Mangømango

Mangømango est un jeune artiste âgé de 26 ans. Ayant grandi avec des inspirations comme Boys Noize, Modjo, ou encore Skrillex, il a su s’enrichir de toutes ces influences et s’en approprier pour ses créations aux sonorités mêlant différents Disco, House, Techno ou encore Bass Music.

Très discret lors de ses débuts, il a commencé à publier des titres ce qui lui a permis de se faire remarquer par plusieurs maisons de disques (HUP Records, PTH Records et Uprise Music). Il trouve publique notamment grâce à des sets rythmés, groovy et hétérogène.

Spotify : https://open.spotify.com/artist/3VIFC2kDmnLq8H6yBJnHdY…

Instagram : https://www.instagram.com/itsmangomango

Gare Saint Sauveur 17 bd Jean Baptiste Lebas Lille 59046 Lille-Centre Nord Hauts-de-France https://www.facebook.com/garesaintsauveur;https://www.instagram.com/lagaresaintsauveur/ [{« type »: « link », « value »: « https://fb.me/e/4OLpL4aM5 »}] [{« link »: « https://open.spotify.com/artist/0GQsgoerfLgTWX83lR7sj7 »}, {« link »: « https://open.spotify.com/…/2LbJZpMk21KtMBkCiHcJug »}, {« link »: « https://open.spotify.com/artist/3FKWuXMuMnljaASBbDMSF2 »}, {« link »: « https://open.spotify.com/artist/3HE2rmc5yd27lV668hRPEV?si=78RUsBpgTdyUME7b3DM_8gufffd »}, {« link »: « https://open.spotify.com/artist/4WPTQlsGkmMFfBgmLBZUPA »}, {« link »: « https://open.spotify.com/artist/3VIFC2kDmnLq8H6yBJnHdY »}] Ouverte en mars 2009 à l’occasion d’Europe XXL, la Gare Saint Sauveur, autrefois gare de marchandises, a été réhabilitée par la Ville de Lille pour vous proposer tout au long de l’année événements culturels et espaces de loisirs.