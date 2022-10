Party en exil contre la guerre 3, soirée de clôture

Party en exil contre la guerre 3, soirée de clôture, 8 décembre 2022, . Party en exil contre la guerre 3, soirée de clôture



2022-12-08 20:00:00 – 2022-12-08 • Concert afro-folk

Diame tane, Jules Julo

Jules Julo (Guinée) – chant,

Hamza Boussaoula (Sahara occidental) – basse,

Moustapha Dia (Sénégal) – clavier,

Press Mayindou (RDC) – guitare,

Waly Saho (Gambie) – percussions



• Dj set oriental, funk & électro

5o5a B2B MichMich

Khaled Alwarea (Syrie) & Mike Shnsho (Syrie)



• Performances

Breno Angelo (Brésil) & Maria De La Vega (Cuba) Soirée de clôture de la 5e édition du festival de l’atelier des artistes en exil : Festival Vision d’Exil. dernière mise à jour : 2022-10-11 par

