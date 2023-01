PARTY 4U : Podcast + Club Petit Bain, 4 février 2023, Paris.

Le samedi 04 février 2023

de 21h00 à 06h00

. payant Podcast & Before + Club : 20 EUR Podcast & Before : 10 EUR Club prévente : 14 EUR

Petit Bain et Party 4U présentent :

Party 4U à Petit Bain, c’est la déconne à tous les étages :

On commencera à 21h dans la cale par l’enregistrement d’un podcast en public durant laquelle Etienne recevra les amours que sont Morgane Cadignan et Antoine Piombino. Ca parlera de fête, de musique et des bons souvenirs liés à tout ça.

Ensuite, ça continuera à 23h avec un before dans la cantine du bateau.

L’occasion sera donnée à Guiguipop de présenter enfin La Guiguette : Jeux, concours, quiz, musique, fausses moustaches et surprises en tout genre…

Difficile de savoir ce qui vous attendra mais ça va être un pur régal.

Petit Bain 7 port de la Gare 75013 Paris

Métro -> 6 : Quai de la Gare (Paris) (338m) Bus -> 89325 : Bibliothèque Nationale de France (Paris) (247m) Vélib -> BNF – Bibliothèque Nationale de France (51.61m) Calculez votre itinéraire sur GéoVélo



Contact : https://petitbain.org/evenement/party-4u/ https://billetterie.petitbain.org/evenement/04-02-2023-21-00-party4u

