Parts Le CENTQUATRE – PARIS, 18 décembre 2021, Paris.

Date et horaire exacts : Du 18 au 23 décembre 2021 :

lundi, mardi, mercredi, jeudi, samedi de 21h à 22h30

payant

Entre le visible et l’invisible, Wang Ramirez réinventent l’agrès et notre rêve d’apesanteur.

Une femme ou un homme, virevoltant au-dessus d’un plan d’eau, marchant sur un tissu volant. Et tant d’autres miracles… Honji Wang et Sébastien Ramirez réinventent leur univers, au-delà du sol et de la gravité, poussant toujours plus loin leur recherche sur le gréage chorégraphique. Ils s’associent à des stylistes et designers novateurs pour atteindre une épure absolue, où le corps devient léger comme dans une vie non terrestre.

Une lumière mystérieuse irradie les objets en apesanteur, dans une magie lucide où les gréeurs font partie du tableau, autant serviteurs que divinités manipulatrices. Par filins interposés, ils caressent les objets et les humains, les marient et les libèrent, effaçant toute notion de haut et de bas. Et il n’y a plus ni scène ni salle. Juste un rêve enfoui qui s’incarne dans les corps et les agrès, flottant dans les airs.

Le CENTQUATRE – PARIS 5 rue Curial Paris 75019

7 : Riquet (294m) 7 : Crimée (388m)



Date complète :

