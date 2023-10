CONCOURS PHOTO – VALRAS-PLAGE Partout sur l’Agglomération. Béziers, 15 septembre 2023, Béziers.

Béziers,Hérault

L’association « Autres Regards sur l’Environnement Piémont-Biterrois » organise un concours photo pour tous. Participez et tentez de gagner des stages photos, des bons d’achats ou encore des livres..

The « Autres Regards sur l’Environnement Piémont-Biterrois » association is organizing a photo competition for everyone. Enter to win photo workshops, vouchers and books.

La asociación « Autres Regards sur l’Environnement Piémont-Biterrois » organiza un concurso de fotografía para todos los públicos. Participa para ganar cursos de fotografía, vales y libros.

Der Verein « Autres Regards sur l’Environnement Piémont-Biterrois » organisiert einen Fotowettbewerb für alle. Machen Sie mit und versuchen Sie, Fotokurse, Einkaufsgutscheine oder Bücher zu gewinnen.

