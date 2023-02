Grèves et manifestations Partout Montier-en-l'Isle Catégories d’Évènement: Aube

Grèves et manifestations Partout, 6 février 2023, Montier-en-l'Isle. Grèves et manifestations Mardi 7 février, 00h00 Partout Contre la loi de réforme des retraites Partout Partout Montier-en-l’Isle 10200 Aube Grand Est Grèves et manifestations contre la réformes des retraites !!!

Rapprochez vous des syndicats, groupes et organisations pour avoir plus d’informations sur les lieux et horaires.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-02-07T00:00:00+01:00

2023-02-07T23:00:00+01:00

