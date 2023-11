MARCHÉ DE NOËL – LIGNAN-SUR-ORB Partout dans la ville Lignan-sur-Orb, 16 décembre 2023, Lignan-sur-Orb.

Lignan-sur-Orb,Hérault

Passez un super moment en famille dans l’ambiance magique de Noël ! De nombreux exposants et animations seront présentes..

2023-12-16 10:00:00 fin : 2023-12-17 18:00:00. .

Partout dans la ville

Lignan-sur-Orb 34490 Hérault Occitanie



Spend a great time with your family in the magical atmosphere of Christmas! Many exhibitors and animations will be present.

Pase un rato estupendo con su familia en el ambiente mágico de la Navidad Habrá muchos expositores y espectáculos.

Verbringen Sie einen tollen Moment mit Ihrer Familie in der magischen Atmosphäre von Weihnachten! Zahlreiche Aussteller und Animationen werden anwesend sein.

Mise à jour le 2023-11-24 par OT BEZIERS MEDITERRANEE