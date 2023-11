LE TÉLÉTHON DE BASSAN Partout dans la ville Bassan, 2 décembre 2023, Bassan.

Bassan,Hérault

La ville de Bassan organise différentes animations spéciales pour le Téléthon dont les bénéfices seront reversés à l’association. Au programme :

Samedi 2 décembre : 14h30 Loto à la Salle des Fêtes

19h00 Concert avec la chorale du Foyer Rural, entrée au chapeau

Dimanche 3 décembre : 10h00-17h00 Marché de Noël sur la promenade.

2023-12-02 fin : 2023-12-03 . .

Partout dans la ville

Bassan 34290 Hérault Occitanie



The town of Bassan is organizing a number of special events for the Telethon, with all proceeds going to the association. On the program:

Saturday December 2: 14:30 Loto at the Salle des Fêtes

7:00 pm Concert by the Foyer Rural choir, admission by the hatful

Sunday, December 3: 10:00-17:00 Christmas market on the promenade

La ciudad de Bassan organiza una serie de actos especiales con motivo del Teletón, cuya recaudación se destinará íntegramente a la organización benéfica. En el programa:

Sábado 2 de diciembre: 14.30 h Loto en la Sala de Fiestas

19.00 h Concierto del coro del Foyer Rural, entrada por sombrero

Domingo 3 de diciembre: de 10.00 a 17.00 h Mercado de Navidad en el paseo marítimo

Die Stadt Bassan organisiert verschiedene Sonderveranstaltungen für den Telethon, deren Erlöse an den Verein gespendet werden. Auf dem Programm stehen:

Samstag, 2. Dezember: 14.30 Uhr Lotto in der Salle des Fêtes

19.00 Uhr Konzert mit dem Chor des Foyer Rural, Eintritt mit Hut

Sonntag, 3. Dezember: 10.00-17.00 Uhr Weihnachtsmarkt auf der Promenade

Mise à jour le 2023-11-22 par OT BEZIERS MEDITERRANEE