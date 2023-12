Cet évènement est passé CONCOURS PHOTO – BÉZIERS Partout Béziers Catégories d’Évènement: Béziers

Hérault CONCOURS PHOTO – BÉZIERS Partout Béziers, 1 décembre 2023, Béziers. Béziers Hérault

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2023-12-01

fin : 2023-12-31 La MJC CS organise un concours photo sur le thème des paysages d’hiver. Il suffit d’envoyer votre photo par mail à l’adresse : infos@mjc-beziers.org

Les résultats du concours seront annoncés lors de l’Assemblée Générale de la MJC CS en janvier.

Conditions : une photo insolite, touchante amusante … la photo doit être accompagnée d’un court message (titre, lieu, période…).

Partout

Béziers 34500 Hérault Occitanie

Partout Béziers Hérault https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/beziers/