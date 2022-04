PARTONS A LA PECHE A LA CREVETTE Saint-Michel-Chef-Chef, 24 octobre 2022, Saint-Michel-Chef-Chef.

PARTONS A LA PECHE A LA CREVETTE Saint-Michel-Chef-Chef

2022-10-24 10:00:00 – 2022-10-24 11:30:00

Saint-Michel-Chef-Chef Loire-Atlantique

Activité pêche à Saint-Michel-Chef-Chef proposée par ECHOS NATURE et l’Office de Tourisme Intercommunal de Pornic

Merci de prévoir :



– des chaussures qui vont dans l’eau (vieilles baskets ou chaussures spéciales par ex) mais surtout pas de bottes

– vêtements adaptés pour aller dans l’eau ( vieux vêtements par ex ou combinaison…) car eau jusqu’à la taille pratiquement

– il est préférable d’emmener son matériel (panier et haveneau) si vous en possédez, sinon Echos Nature en a quelques-uns que les clients se prêteront

C’est marée descendante, profitez-en pour découvrir la technique de pêche au haveneau…ce célèbre outil pour attraper les fameuses crevettes grises des fonds sableux mais également d’autres trouvailles.

Embarquez avec nous, l’eau juqu’à la taille, et initiez-vous à cette pratique typique de la rég

dernière mise à jour : 2022-04-18 par