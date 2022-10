Partituur, un spectacle participatif d’Ivana Müller La Maison des métallos, 4 novembre 2022, Paris.

tarif CoOP 3, 6 ou 9€ pour les enfants entre 7 et 15 ans

Oeuvre collective qui se construit en temps réel et redessine l’espace de la scène en interrogeant ses frontières avec la salle, « Partituur » est une proposition artistique qui s’actualise aux gestes du jeune public qui devient, dans l’instant du mouvement, interprète et créateur à la fois.

Avec Partituur (ce qui veut dire partition musicale en néerlandais), Ivana Müller propose une pièce participative créée par et pour les jeunes spectateurs. Elle convie entre 12 et 30 enfants à un jeu chorégraphique interactif où la frontière entre spectateur et interprète est radicalement remise en question. Chaque participant porte un casque et reçoit des consignes, des suggestions ou des questions, auxquelles il faut répondre en se déplaçant dans l’espace. Peu à peu, une danse pleine de facéties se dessine, une chorégraphie, des propositions et des idées individuelles et collectives qui ne ressemblent à aucunes autres. Sans en avoir l’air, Partituur lance les bases d’une réflexion sur l’imaginaire collectif des enfants. Ludique et poétique, Partituur propose à chaque participant de penser sa relation à soi-même et aux autres.

