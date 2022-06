Partitions – de et avec Marion Parrinello / Compagnie Sospeso – Saison Fleuriaye Fleuriaye (La), 29 janvier 2023, Carquefou.

2023-01-29

Horaire : 16:30 17:15

Gratuit : non Tarif plein non abonné : 9 € Tarif sortie famille (achat 3 places minimum dont au moins un mineur) : 8 € la place BILLETTERIES à l’unité à partir du 28 juin 2022 :- sur www.theatre-carquefou.fr- à la Fleuriaye – du mardi au vendredi de 14h30 à 18h

Danse / Musique. Un spectacle musical et chorégraphique sensible qui évoque la naissance d’une curieuse amitié entre une femme danseuse et un objet mystérieux qui regorge de mille trésors… un violoncelle.À la fois danseuse et musicienne, Marion Parrinello a développé une recherche singulière autour du corps, du son et de la rythmique depuis sa sortie du Conservatoire National Supérieur de danse de Paris en 2012. « Partitions » en est le témoignage.Suspendu au milieu de la scène, avec son gros ventre, ses courbes élégantes, le violoncelle est ici un personnage à part entière. Sur une bande-son originale, mêlant violoncelle, percussions, guitare électrique et voix, une danseuse vient à la rencontre de cet instrument. Elle l’observe, l’approche, l’accroche et développe avec lui un langage nouveau par le mouvement. La fusion s’opère, le corps fait jouer le violoncelle. Le son est mélodieux, très chaud, il se rapproche presque de la voix humaine.De cette union magique et presque charnelle, une partition musicale se crée… Capté en live, le son du violoncelle est déformé, amplifié, distordu comme s’il était un personnage vivant, capable d’émotion. Un voyage initiatique qui peut être un premier pas vers la découverte de la musique et susciter l’envie de se lier d’amitié et de jeu avec un instrument. Chorégraphie, danse et violoncelle : Marion ParrinelloMusique : Mathieu Ben Hassem Durée : 45 min. Tout public, à partir de 5 ans

