Partitions bambous Perche en Nocé Perche en Nocé Catégories d’évènement: Orne

Perche en Nocé

Partitions bambous Perche en Nocé, 24 août 2022, Perche en Nocé. Partitions bambous Préaux du Perche Lieu-dit La Basse Passière Perche en Nocé

2022-08-24 – 2022-08-24 Préaux du Perche Lieu-dit La Basse Passière

Perche en Nocé Orne Acrobaties aériennes théâtralisées sous un tripode en bambous géants. Par “Arts des Airs”. Une partition de danse aérienne portée par la souplesse des corps et des bambous. Pratique : au théâtre de la Basse-Passière à Préaux du Perche. Billetterie en ligne. Acrobaties aériennes théâtralisées sous un tripode en bambous géants. Par “Arts des Airs”. Une partition de danse aérienne portée par la souplesse des corps et des bambous. Pratique : au théâtre de la Basse-Passière à Préaux du Perche. Billetterie… https://www.theatrebassepassiere.com/ Acrobaties aériennes théâtralisées sous un tripode en bambous géants. Par “Arts des Airs”. Une partition de danse aérienne portée par la souplesse des corps et des bambous. Pratique : au théâtre de la Basse-Passière à Préaux du Perche. Billetterie en ligne. Préaux du Perche Lieu-dit La Basse Passière Perche en Nocé

dernière mise à jour : 2022-02-19 par

Détails Catégories d’évènement: Orne, Perche en Nocé Autres Lieu Perche en Nocé Adresse Préaux du Perche Lieu-dit La Basse Passière Ville Perche en Nocé lieuville Préaux du Perche Lieu-dit La Basse Passière Perche en Nocé Departement Orne

Perche en Nocé Perche en Nocé Orne https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/perche-en-noce/

Partitions bambous Perche en Nocé 2022-08-24 was last modified: by Partitions bambous Perche en Nocé Perche en Nocé 24 août 2022 Orne Perche en Nocé

Perche en Nocé Orne