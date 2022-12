Partition(s) · Jean-Christophe Boclé Le Carreau du Temple, 25 janvier 2023, Paris.

Le jeudi 26 janvier 2023

de 19h30 à 20h50

Le mercredi 25 janvier 2023

de 19h30 à 20h50

. payant

Tarif A : plein 20€ / réduit 15€ / demi-tarif 10€

Pièce inspirée par les Suites pour violoncelles de Bach, PARTITION(S) invite le spectateur à percevoir la musique et la danse avec acuité, à la fois dans leur singularité, leur simultanéité et leur réciprocité. Une expérience suspendue, comme hors du temps.

Jean-Christophe Boclé, danseur et chorégraphe aguerri à la danse baroque, partage ici les imaginaires qui ont nourri son parcours : une approche organique étayée par des cartographies corporelles, des formes de dictées intérieures et de couleurs mentales, des modèles géométriques, textuels ou chromatiques, une écriture qui s’invente et se transmet entre générations d’interprètes.

PARTITION(S), c’est une traversée spirituelle, énergétique et physique du monde des Suites de Bach. Se détachant des sentiments et des affects, les gestes essentiels du danseur émergent dans leur primauté, ces gestes qui sous-tendent l’espace et le temps des intériorités et de leurs arborescences. En offrant à la danse ce support à multiples entrées, l’artiste amplifie les interactions possibles entre chorégraphie et musique, tout en interrogeant les relations entre abstraction et sentiment, mathématiques et composition.

Dans le cadre du festival Faits d’hiver. www.faitsdhiver.com

Le Carreau du Temple 2 rue Perrée 75003 Paris

© Ektos PARTITION(S) – Jean-Christophe Boclé © Ektos