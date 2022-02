Partition Maquette – Hugues Germain Le Relecq-Kerhuon, 1 avril 2022, Le Relecq-Kerhuon.

Partition Maquette – Hugues Germain Rue Jean Zay Le Relecq Kerhuon Le Relecq-Kerhuon

2022-04-01 – 2022-04-01 Rue Jean Zay Le Relecq Kerhuon

Le Relecq-Kerhuon Finistère Le Relecq-Kerhuon

Restitution publique du projet :

Vendredi 1er avril à 19h

Samedi 2 avril à 11h

Nous avons tous un plan de la ville en tête, différent selon nos usages et habitudes, surtout dans une ville comme la nôtre faite de chassés croisés entre circulations, traversées, littoral, urbanité, aires boisées… Accompagné par l’association Ultra, l’artiste musicien sera le chef d’orchestre d’une création collective sonore et plastique, dont le sujet sera « Le Relecq-Kerhuon » à travers sa diversité, ses singularités, ses espaces et ses sons. Ne vous étonnez pas de croiser des explorateurs, équipés de casques et de micros pour capter l’atmosphère sensible qui caractérise vos quartiers. Au cours des prochains mois, restez attentifs, vous serez sûrement invités à prendre part à ce projet participatif.

Un projet artistique de plusieurs mois (de novembre 2021 à avril 2022) avec 3 classes de primaire des écoles de la ville et un groupe de résidents de « L’Arche au Carmel » au Relecq-Kerhuon, pour une restitution sonore et plastique étonnante, ouverte à tous.

culture@mairie-relecq-kerhuon.fr +33 2 98 28 61 31 https://www.lerelecqkerhuon.bzh/agenda/partition-maquette/

