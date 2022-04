Partir en livres, la grande fête du livre pour la jeunesse Le Creusot, 24 juillet 2022, Le Creusot.

Partir en livres, la grande fête du livre pour la jeunesse Musée de l’Homme et de l’Industrie Château de la Verrerie Le Creusot

2022-07-24 – 2022-07-24 Musée de l’Homme et de l’Industrie Château de la Verrerie

Le Creusot Saône-et-Loire

EUR Envie d’échapper à votre quotidien ? Envie de rêver ? De rire ?

Corinne Duchêne, conteuse, revisite ou crée des contes, et vous propose de passer un bon moment en famille.

14h30 : « Mon ami Perrault » de et par Corinne Duchêne.

Petit Théâtre du Château de la Verrerie. Durée : 1h.

La conteuse rebelle déteste les histoires où les filles tombent amoureuses des garçons juste parce qu’ils sont princes. Elle veut qu’au douzième coup de minuit le carrosse ne redevienne pas citrouille et qu’il emporte Cendrillon au bout du monde, loin des tâches ménagères. Faut-il apprendre aux jeunes filles à ne pas avoir peur du loup ? S’inspirant de diverses versions, elle pimente avec bonheur les contes de Charles Perrault.

16h30 : « Mes contes émoi (et moi) » de et par Corinne Duchêne, sous forme de balade contée dans le jardin et le parc du château de la Verrerie (repli au Petit Théâtre en cas de mauvais temps).

Durée : 1h.

« Les contes ont bouleversé ma vie. Ils ont fait de moi leur amante autant que leur servante. Je vais vous raconter la belle histoire d’amour qui me lie à eux depuis plus de vingt ans. Je me voulais généreuse et me voilà égoïste car je ne vous livrerai que quelques-uns des plus beaux contes qu’il m’ait été donné de conter. Attendez-vous à voyager, à être tourneboulés et même chavirés, puisque voici mes contes “émois”. »

Dès 6 ans.

Entrée gratuite – Nombre de places limitées. Sur inscription au 03 85 73 92 00.

+33 3 85 73 92 00

