Partir en livres à l’abbaye Hambye, 13 juillet 2022, Hambye.

Partir en livres à l’abbaye Hambye

2022-07-13 – 2022-07-13

Hambye Manche

Organisée par le Centre national du livre (CNL) sous l’impulsion du ministère de la Culture, Partir en Livre est la grande fête du livre jeunesse.

Avec le plaisir de lire en ligne de mire, elle fédère toutes les initiatives en faveur du livre et de la lecture jeunesse en France. Sur les plages, dans les campings, au pied des immeubles, dans les parcs et les jardins, Partir en Livre a pour ambition de rapprocher le livre des enfants, des adolescents et de leurs familles. De la lecture 3D au concours d’éloquence, du club de lecture à la création d’un booktube, de l’atelier de création de manga au bibliobus itinérant : découvrez Partir en Livre !

À l’occasion de Partir en Livre l’abbaye accueille la bibliothèque de Hambye :

Lectures sur le thème de l’amitié et fabrication de bracelets.

À partir de 3 ans.

bibliotheque.hambye@communaute-coutances.fr +33 2 33 50 64 78

Hambye

