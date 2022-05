Partir en livre

Partir en livre, 12 juillet 2022, . Partir en livre

2022-07-12 – 2022-07-12 EUR Le Club de lecture de Nant installera un "carrétou" plein de livres prêtées par l'école publique du Roc Nantais. Lectures estivales, dessins, jeux concours seront proposés aux jeunes lecteurs accompagnés ou non de leurs parents pour cette pause lecture . Ouvert à tout public. De 10h à 13h, sur la place du Claux La grande fête du livre pour la jeunesse http://www.partir-en-livre.fr/

