Partir en livre Wissembourg, 3 juillet 2021-3 juillet 2021, Wissembourg. Partir en livre 2021-07-03 14:00:00 – 2021-07-04 18:00:00

Partir en livre c'est deux librairies indépendantes, une maison d'édition, des ateliers et des animations avec des illustrateurs, plasticiens ainsi que des artistes professionnels. Profitez de rencontres, de dédicaces, de lectures d'un atelier de sensibilisation à l'environnement, de concerts et de jeux. Rencontres et animations avec des illustrateurs, plasticiens et artistes professionnels. Pour toute la famille ! +33 3 88 94 11 13

Catégories d'évènement: Bas-Rhin, Wissembourg
Lieu Wissembourg