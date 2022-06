Partir en Livre Villeneuve-sur-Lot Villeneuve-sur-Lot Catégories d’évènement: Lot-et-Garonne

Villeneuve-sur-Lot

Partir en Livre Villeneuve-sur-Lot, 13 juillet 2022, Villeneuve-sur-Lot. Partir en Livre

Rue de Penne Villeneuve-sur-Lot Lot-et-Garonne

2022-07-13 10:00:00 – 2022-07-13 12:00:00 Villeneuve-sur-Lot

Lot-et-Garonne EUR 0 0 Lecture participative d’albums jeunesse (thème l’amitié) au Parvis de l’Eglise Sainte-Catherine.

Inscription nécessaire. Lecture participative d’albums jeunesse (thème l’amitié) au Parvis de l’Eglise Sainte-Catherine.

Inscription nécessaire. Lecture participative d’albums jeunesse (thème l’amitié) au Parvis de l’Eglise Sainte-Catherine.

Inscription nécessaire. Villeneuve-sur-Lot

dernière mise à jour : 2022-06-27 par

Détails Catégories d’évènement: Lot-et-Garonne, Villeneuve-sur-Lot Autres Lieu Villeneuve-sur-Lot Adresse Rue de Penne Villeneuve-sur-Lot Lot-et-Garonne Ville Villeneuve-sur-Lot lieuville Villeneuve-sur-Lot Departement Lot-et-Garonne

Partir en Livre Villeneuve-sur-Lot 2022-07-13 was last modified: by Partir en Livre Villeneuve-sur-Lot Villeneuve-sur-Lot 13 juillet 2022 Rue de Penne Villeneuve-sur-Lot Lot-et-Garonne

Villeneuve-sur-Lot Lot-et-Garonne