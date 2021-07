Cerizay Cerizay Cerizay, Deux-Sèvres Partir en livre – Veillée contes : Les ados vous la racontent Cerizay Cerizay Catégories d’évènement: Cerizay

Deux-Sèvres

Partir en livre – Veillée contes : Les ados vous la racontent Cerizay, 22 juillet 2021-22 juillet 2021, Cerizay. Partir en livre – Veillée contes : Les ados vous la racontent 2021-07-22 – 2021-07-22 chemin du Château de la Roche Domaine de la Roche

Cerizay Deux-Sèvres Cerizay Dans le cadre de la grande fête du livre pour la jeunesse, « Partir en Livre », les Bibliothèques de l’Agglo2b vous proposent des animations variées et dans plusieurs lieux.

Venez découvrir les lectures concoctées par les ados de l’espace jeunesse du CSC du Cerizéen. Au programme : raconte-tapis, kamishibaï, livres pop-up … Sur réservation Dans le cadre de la grande fête du livre pour la jeunesse, « Partir en Livre », les Bibliothèques de l’Agglo2b vous proposent des animations variées et dans plusieurs lieux.

Venez découvrir les lectures concoctées par les ados de l’espace jeunesse du CSC du Cerizéen. Au programme : raconte-tapis, kamishibaï, livres pop-up … Sur réservation +33 5 49 80 07 34 Dans le cadre de la grande fête du livre pour la jeunesse, « Partir en Livre », les Bibliothèques de l’Agglo2b vous proposent des animations variées et dans plusieurs lieux.

Venez découvrir les lectures concoctées par les ados de l’espace jeunesse du CSC du Cerizéen. Au programme : raconte-tapis, kamishibaï, livres pop-up … Sur réservation agglo2b dernière mise à jour : 2021-07-01 par

Détails Catégories d’évènement: Cerizay, Deux-Sèvres Étiquettes évènement : Autres Lieu Cerizay Adresse chemin du Château de la Roche Domaine de la Roche Ville Cerizay lieuville 46.82107#-0.66982

Évènements liés