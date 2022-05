Partir en Livre ! Tergnier Tergnier Catégories d’évènement: Aisne

Tergnier

Partir en Livre ! Tergnier, 21 juillet 2022, Tergnier. Partir en Livre ! Tergnier

2022-07-21 – 2022-08-18

Tergnier Aisne Tergnier La Médiathèque vous propose durant les vacances d’été, soit du 21 juillet au 18 août de venir à votre rencontre tous les jeudis et ira dans les quartiers de la ville afin de proposer des lectures et animations autour des livres. Tout public.

Gratuit, informations au 03 23 37 25 26 La Médiathèque vous propose durant les vacances d’été, soit du 21 juillet au 18 août de venir à votre rencontre tous les jeudis et ira dans les quartiers de la ville afin de proposer des lectures et animations autour des livres. Tout public.

Gratuit, informations au 03 23 37 25 26 +33 3 23 37 25 26 La Médiathèque vous propose durant les vacances d’été, soit du 21 juillet au 18 août de venir à votre rencontre tous les jeudis et ira dans les quartiers de la ville afin de proposer des lectures et animations autour des livres. Tout public.

Gratuit, informations au 03 23 37 25 26 Pixabay

Tergnier

dernière mise à jour : 2022-05-06 par SIM Aisne/Oise/Somme HDF – OT Cœur de Picard

Détails Catégories d’évènement: Aisne, Tergnier Autres Lieu Tergnier Adresse Ville Tergnier lieuville Tergnier Departement Aisne

Tergnier Tergnier Aisne https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/tergnier/

Partir en Livre ! Tergnier 2022-07-21 was last modified: by Partir en Livre ! Tergnier Tergnier 21 juillet 2022 Aisne Tergnier

Tergnier Aisne