Partir en livre sur le thème de l’amitié Médiathèque Mondonville Catégorie d’évènement: Mondonville

Partir en livre sur le thème de l’amitié Médiathèque, 22 juin 2022, Mondonville. Partir en livre sur le thème de l’amitié

du mercredi 22 juin au dimanche 24 juillet à Médiathèque

Partir en livre sur le thème de l’amitié —————————————- La grande fête nationale du livre jeunesse se déroulera du 22 juin au 24 juillet 2022. Le thème de cette année est l’Amitié ! La médiathèque de Mondonville participe cette année encore ! * Le jeudi 23 Juin, les crèches et une classe de maternelle découvriront le dispositif « Petits Mondes sensibles » de la Cie des Bricoleuses (une installation ludique proposée par Toulouse Métropole). * Et pendant toute la durée de Partir en Livre : La médiathèque vous invite à jouer en famille autour d’un quizz sur les célèbres duos de la littérature Jeunesse et à venir bouquiner dans sa cabane à histoires ! Les bibliothécaires vous préparent une sélection des plus belles histoires d’amitié à dévorer avant ou pendant l’été ! Informations pratiques ———————- La programmation culturelle est gratuite, sur inscription. Pensez à réservez vos places ! Les activités commencent à l’heure. Les soirs de représentation, la salle d’animation ouvre 15 minutes avant le début du spectacle. Mondonville – Médiathèque Médiathèque 4 rue de la liberté 31700 Mondonville Mondonville

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-06-22T00:00:00 2022-06-22T23:59:00;2022-06-23T00:00:00 2022-06-23T23:59:00;2022-06-24T00:00:00 2022-06-24T23:59:00;2022-06-25T00:00:00 2022-06-25T23:59:00;2022-06-26T00:00:00 2022-06-26T23:59:00;2022-06-27T00:00:00 2022-06-27T23:59:00;2022-06-28T00:00:00 2022-06-28T23:59:00;2022-06-29T00:00:00 2022-06-29T23:59:00;2022-06-30T00:00:00 2022-06-30T23:59:00;2022-07-01T00:00:00 2022-07-01T23:59:00;2022-07-02T00:00:00 2022-07-02T23:59:00;2022-07-03T00:00:00 2022-07-03T23:59:00;2022-07-04T00:00:00 2022-07-04T23:59:00;2022-07-05T00:00:00 2022-07-05T23:59:00;2022-07-06T00:00:00 2022-07-06T23:59:00;2022-07-07T00:00:00 2022-07-07T23:59:00;2022-07-08T00:00:00 2022-07-08T23:59:00;2022-07-09T00:00:00 2022-07-09T23:59:00;2022-07-10T00:00:00 2022-07-10T23:59:00;2022-07-11T00:00:00 2022-07-11T23:59:00;2022-07-12T00:00:00 2022-07-12T23:59:00;2022-07-13T00:00:00 2022-07-13T23:59:00;2022-07-14T00:00:00 2022-07-14T23:59:00;2022-07-15T00:00:00 2022-07-15T23:59:00;2022-07-16T00:00:00 2022-07-16T23:59:00;2022-07-17T00:00:00 2022-07-17T23:59:00;2022-07-18T00:00:00 2022-07-18T23:59:00;2022-07-19T00:00:00 2022-07-19T23:59:00;2022-07-20T00:00:00 2022-07-20T23:59:00;2022-07-21T00:00:00 2022-07-21T23:59:00;2022-07-22T00:00:00 2022-07-22T23:59:00;2022-07-23T00:00:00 2022-07-23T23:59:00;2022-07-24T00:00:00 2022-07-24T23:59:00

Détails Catégorie d’évènement: Mondonville Autres Lieu Médiathèque Adresse 4 rue de la liberté 31700 Mondonville Ville Mondonville lieuville Médiathèque Mondonville

Médiathèque Mondonville https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/mondonville/

Partir en livre sur le thème de l’amitié Médiathèque 2022-06-22 was last modified: by Partir en livre sur le thème de l’amitié Médiathèque Médiathèque 22 juin 2022 Médiathèque Mondonville Mondonville

Mondonville