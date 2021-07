Mauléon Mauléon Deux-Sèvres, Mauléon Partir en livre – Sieste musicale Mauléon Mauléon Catégories d’évènement: Deux-Sèvres

Mauléon

Partir en livre – Sieste musicale Mauléon, 22 juillet 2021-22 juillet 2021, Mauléon. Partir en livre – Sieste musicale 2021-07-22 13:00:00 – 2021-07-22 Place de l’hôtel de ville Médiathèque

Mauléon Deux-Sèvres Dans le cadre de la grande fête du livre pour la jeunesse, « Partir en Livre », les Bibliothèques de l’Agglo2b vous proposent des animations variées et dans plusieurs lieux.

C’est l’été, la sieste méridienne s’impose ! Allongé sur un transat, dans la fraîcheur de l’abbaye, laissez-vous bercer par un voyage sonore. Sur réservation Dans le cadre de la grande fête du livre pour la jeunesse, « Partir en Livre », les Bibliothèques de l’Agglo2b vous proposent des animations variées et dans plusieurs lieux.

C’est l’été, la sieste méridienne s’impose ! Allongé sur un transat, dans la fraîcheur de l’abbaye, laissez-vous bercer par un voyage sonore. Sur réservation +33 5 49 81 17 14 Dans le cadre de la grande fête du livre pour la jeunesse, « Partir en Livre », les Bibliothèques de l’Agglo2b vous proposent des animations variées et dans plusieurs lieux.

C’est l’été, la sieste méridienne s’impose ! Allongé sur un transat, dans la fraîcheur de l’abbaye, laissez-vous bercer par un voyage sonore. Sur réservation dernière mise à jour : 2021-07-01 par

Détails Catégories d’évènement: Deux-Sèvres, Mauléon Étiquettes évènement : Autres Lieu Mauléon Adresse Place de l'hôtel de ville Médiathèque Ville Mauléon lieuville 46.92044#-0.75661

Évènements liés