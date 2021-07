Saint-Médard-d'Eyrans Saint-Médard-d'Eyrans Gironde, Saint-Médard-d'Eyrans Partir en Livre Saint-Médard-d’Eyrans Saint-Médard-d'Eyrans Catégories d’évènement: Gironde

Saint-Médard-d'Eyrans

Partir en Livre Saint-Médard-d’Eyrans, 21 juillet 2021-21 juillet 2021, Saint-Médard-d'Eyrans. Partir en Livre 2021-07-21 – 2021-07-21 Saint-Médard-d’Eyrans Place loi 1901

Saint-Médard-d’Eyrans Gironde Saint-Médard-d’Eyrans Les livres viennent à vous ! Sur le thème « Mer & Merveilles », venez participer à une après-midi autour des livres et de la lecture.

Au programme : 14h30 – 16h : Lectures et Ventes de livres.

Bibliothèque & Librairie; 16h – 17h : Atelier Origami, à partir de 5 ans.

Gratuit, sur inscription (bibliotheque@saint-medard-deyrans.fr); 17h – 18h : Heure du Conte.

