PARTIR EN LIVRE Saint-Félix-de-Lodez, 20 juillet 2021-20 juillet 2021, Saint-Félix-de-Lodez.

PARTIR EN LIVRE 2021-07-20 10:00:00 – 2021-07-20 11:30:00

Saint-Félix-de-Lodez Hérault

De 10h à 11h30, à la bibliothèque municipale, « partir en livre ». Crée ta carte postale de vacances en jouant avec des formes et des couleurs, des trames et des surfaces, des pleins et des vides ! Atelier animé par Marine Perrin, auteure illustratrice. À partir de 6 ans, sur réservation (jauge limitée).

De 10h à 11h30, à la bibliothèque municipale, « partir en livre ». À partir de 6 ans, sur réservation (jauge limitée).

+33 9 60 15 42 62

De 10h à 11h30, à la bibliothèque municipale, « partir en livre ». Crée ta carte postale de vacances en jouant avec des formes et des couleurs, des trames et des surfaces, des pleins et des vides ! Atelier animé par Marine Perrin, auteure illustratrice. À partir de 6 ans, sur réservation (jauge limitée).

dernière mise à jour : 2021-06-21 par