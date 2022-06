PARTIR EN LIVRE : Rando contes

2022-07-07 14:00:00 – 2022-07-07 Besoin d’un moment d’évasion alliant nature et culture ? La Bande de contes vous invite à une randonnée contes qui permettra à votre corps de profiter de la nature et à votre esprit de voyager !

Pour tous, à partir de 6 ans

Inscriptions au 03 44 15 67 31

