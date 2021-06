Rabastens-de-Bigorre Rabastens-de-Bigorre Hautes-Pyrénées, Rabastens-de-Bigorre Partir en livre Rabastens-de-Bigorre Rabastens-de-Bigorre Catégories d’évènement: Hautes-Pyrénées

Partir en livre 2021-07-07 15:00:00 15:00:00 – 2021-07-07 18:00:00 18:00:00 Médiathèque 16 Place Centrale

Rabastens-de-Bigorre Hautes-Pyrénées Rabastens-de-Bigorre Lectures sous les arbres du square Mercredi 7 juillet de 15H à 18H au square municipal (repli au Petit théâtre en cas de mauvais

temps)

Lectures sous les arbres d’albums pour les 3-5ans sélectionnés sur le site de Partir en livre, et

peinture sur galet. +33 0562966567 dernière mise à jour : 2021-06-28 par

