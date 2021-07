Bressuire Bressuire Bressuire, Deux-Sèvres Partir en livre – Passe-moi le texte Bressuire Bressuire Catégories d’évènement: Bressuire

Deux-Sèvres

Partir en livre – Passe-moi le texte Bressuire, 15 juillet 2021-15 juillet 2021, Bressuire. Partir en livre – Passe-moi le texte 2021-07-15 – 2021-07-16 Maison des arts Boulevard Nérisson

Bressuire Deux-Sèvres Dans le cadre de la grande fête du livre pour la jeunesse, « Partir en Livre », les Bibliothèques de l’Agglo2b vous proposent des animations variées et dans plusieurs lieux.

Cie Studio Monstre. Un moment convivial à partager autour des textes de Claudine Galéa. Au menu de cet atelier qui se déroule en trois séances : des lectures partagées de textes de théâtre, des échanges d’impressions de lecture, l’accompagnement par la comédienne Adélaïde Poulard, et sans oublier… un encas ! A partir de 13 ans. Sur réservation +33 5 49 65 29 27 Dans le cadre de la grande fête du livre pour la jeunesse, « Partir en Livre », les Bibliothèques de l’Agglo2b vous proposent des animations variées et dans plusieurs lieux.

