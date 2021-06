Partir en livre Neuville-sur-Vanne, 7 juillet 2021-7 juillet 2021, Neuville-sur-Vanne.

Partir en livre 2021-07-07 – 2021-07-07

Neuville-sur-Vanne Aube Neuville-sur-Vanne

Mercredi 7 juillet : NEUVILLE SUR VANNE – Partir en livre de 9h30 à 17h30. Gratuit. Inscription conseillée par courriel avant le 5 juillet : mairie-neuville-sur-vanne@wanadoo.fr. Programme :

La commune de Neuville-sur-Vanne vous propose :

– Mikado suspendu géant, sans inscription

– Exposition de créations artistiques des Neuvillois et enfants scolarisés dans le Pays d’Othe.

L’association Chomedey de Maisonneuve vous propose :

– Atelier graphique à la découverte de Chomedey et du Canada, tout âge, durée 20 minutes (10h15/ 14h15)

Lecture et loisirs vous propose :

– Fresque participative. Habitats marins par Carine Prache, tout âge, par petits groupes toute la journée (11h / 15h45)

– Jeux textes images, le texte et l’image disent-ils la même chose ? Plus de 5 ans, durée 30 minutes (14h)

– Un domino de livres, trouver différents points communs entre des albums. Plus de 4 ans. Durée 30 minutes (15h30)

– Jeux de détectives, retrouver un livre mystérieux sur la base d’indices. 3/8ans, durée 10 minutes. Séance à la demande

– Jeu d’improvisations théâtrales pour les plus de 10 ans, durée 10 minutes. Séance à la demande

– Animation Paper kraft manga, adolescents

Mais aussi une exposition sur les fonds marins, des lectures pour tous les âges, des coloriages, des mémos et dominos géants, des ateliers de devinettes, le comparateur zinzin, le labo des inventions, des espaces lectures… et des livres offerts par le Crédit Mutuel à gagner !

L’Accueil Collectif pour Mineurs d’Estissac vous propose :

– Atelier créatif autour de la pieuvre, pour les 3-6 ans, 35 minutes, par groupe de 8 (10h15 / 14h15)

– Jeu 7 merveilles du monde, pour les 3-5 ans (groupe de 8 enfants) ou 6/12 ans (groupe de 12 enfants), 30 minutes (11h30 / 15h30)

– Jeu de l’oie Jules Verne, pour les 6-8 ans, par groupe de 12 enfants, 30 minutes (11h / 15h45)

Accompagnement territoire lecture d’Aix en Othe vous propose :

– Lecture de Laurence Clémencet des travaux des enfants lors des ateliers d’écriture qu’elle a proposés cette année à Aix en Othe. Durant l’après-midi

L’invitée : Carine Prache, autrice et illustratrice. Elle a conçu spécialement pour « Partir en livre » dans l’Aube une exposition ludique et interactive sur le thème : «Mer et merveilles»

L’Accueil Collectif pour Mineurs d’Aix-en-Othe vous propose trois jeux :

– Le Poséïdon, pour les 6-12 ans, par groupe de 10 enfants, durée 20 minutes (10h15 / 15h)

– Mémory Marin, pour les 3-6 ans, par groupe de 10 enfants, durée 20 minutes (13h30 / 15h45)

– Petites pieuvres en folie, tout âge, par groupe de 10 enfants, durée 20 minutes (9h30 / 15h)

La médiathèque d’Aix-en-Othe vous propose :

– Kamishibaï Sushi, 30 minutes, pour les 3-7 ans, par groupe de 10 enfants (10h15 15h)

mairie-neuville-sur-vanne@wanadoo.fr http://www.partirenlivre.fr/

Mercredi 7 juillet : NEUVILLE SUR VANNE – Partir en livre de 9h30 à 17h30. Gratuit. Inscription conseillée par courriel avant le 5 juillet : mairie-neuville-sur-vanne@wanadoo.fr. Programme :

La commune de Neuville-sur-Vanne vous propose :

– Mikado suspendu géant, sans inscription

– Exposition de créations artistiques des Neuvillois et enfants scolarisés dans le Pays d’Othe.

L’association Chomedey de Maisonneuve vous propose :

– Atelier graphique à la découverte de Chomedey et du Canada, tout âge, durée 20 minutes (10h15/ 14h15)

Lecture et loisirs vous propose :

– Fresque participative. Habitats marins par Carine Prache, tout âge, par petits groupes toute la journée (11h / 15h45)

– Jeux textes images, le texte et l’image disent-ils la même chose ? Plus de 5 ans, durée 30 minutes (14h)

– Un domino de livres, trouver différents points communs entre des albums. Plus de 4 ans. Durée 30 minutes (15h30)

– Jeux de détectives, retrouver un livre mystérieux sur la base d’indices. 3/8ans, durée 10 minutes. Séance à la demande

– Jeu d’improvisations théâtrales pour les plus de 10 ans, durée 10 minutes. Séance à la demande

– Animation Paper kraft manga, adolescents

Mais aussi une exposition sur les fonds marins, des lectures pour tous les âges, des coloriages, des mémos et dominos géants, des ateliers de devinettes, le comparateur zinzin, le labo des inventions, des espaces lectures… et des livres offerts par le Crédit Mutuel à gagner !

L’Accueil Collectif pour Mineurs d’Estissac vous propose :

– Atelier créatif autour de la pieuvre, pour les 3-6 ans, 35 minutes, par groupe de 8 (10h15 / 14h15)

– Jeu 7 merveilles du monde, pour les 3-5 ans (groupe de 8 enfants) ou 6/12 ans (groupe de 12 enfants), 30 minutes (11h30 / 15h30)

– Jeu de l’oie Jules Verne, pour les 6-8 ans, par groupe de 12 enfants, 30 minutes (11h / 15h45)

Accompagnement territoire lecture d’Aix en Othe vous propose :

– Lecture de Laurence Clémencet des travaux des enfants lors des ateliers d’écriture qu’elle a proposés cette année à Aix en Othe. Durant l’après-midi

L’invitée : Carine Prache, autrice et illustratrice. Elle a conçu spécialement pour « Partir en livre » dans l’Aube une exposition ludique et interactive sur le thème : «Mer et merveilles»

L’Accueil Collectif pour Mineurs d’Aix-en-Othe vous propose trois jeux :

– Le Poséïdon, pour les 6-12 ans, par groupe de 10 enfants, durée 20 minutes (10h15 / 15h)

– Mémory Marin, pour les 3-6 ans, par groupe de 10 enfants, durée 20 minutes (13h30 / 15h45)

– Petites pieuvres en folie, tout âge, par groupe de 10 enfants, durée 20 minutes (9h30 / 15h)

La médiathèque d’Aix-en-Othe vous propose :

– Kamishibaï Sushi, 30 minutes, pour les 3-7 ans, par groupe de 10 enfants (10h15 15h)

dernière mise à jour : 2021-06-25 par