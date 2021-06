Montélimar Montélimar Drôme, Montélimar Partir en livre Montélimar Montélimar Catégories d’évènement: Drôme

Montélimar

Partir en livre Montélimar, 10 juillet 2021-10 juillet 2021, Montélimar. Partir en livre 2021-07-10 – 2021-07-10 Médiathèque Intercommunale Maurice PIC 16 Boulevard Générale de Gaulle

Montélimar Drôme Plus d’informations: médiathèque, 16, av. du Général de Gaulle – 04 75 92 22 62. mediatheque@montelimar-agglo.fr +33 4 75 92 22 62 Plus d’informations: médiathèque, 16, av. du Général de Gaulle – 04 75 92 22 62.

Détails Catégories d’évènement: Drôme, Montélimar Étiquettes évènement : Autres Lieu Montélimar Adresse Médiathèque Intercommunale Maurice PIC 16 Boulevard Générale de Gaulle Ville Montélimar lieuville 44.5569#4.74834