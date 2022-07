PARTIR EN LIVRE : Mon ami Kami Beauvais Beauvais Catégories d’évènement: Beauvais

Oise

PARTIR EN LIVRE : Mon ami Kami Beauvais, 13 juillet 2022, Beauvais. PARTIR EN LIVRE : Mon ami Kami

50 Rue des Métiers Beauvais Oise

2022-07-13 – 2022-07-13 Beauvais

Oise Nos bibliothécaires vous invitent à une séance de kamishibaï, ce petit théâtre de bois permettant de raconter les histoires d’une autre manière…

L’amitié se dévoile sous tous ses aspects au travers des planches de notre kamishibaï…

5-12 ans

Inscriptions au 03 44 15 67 32 Beauvais

