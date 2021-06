Mollégès Mollégès Bouches-du-Rhône, Mollégès Partir en livre Mollégès Mollégès Catégories d’évènement: Bouches-du-Rhône

Mollégès

Partir en livre Mollégès, 20 juillet 2021-20 juillet 2021, Mollégès. Partir en livre 2021-07-20 – 2021-07-22 Bibliothèque municipale Espace Manson 151 Route De Saint-Andiol

Mollégès Bouches-du-Rhône Mollégès « Partir en livre »: la fête du livre pour la jeunesse.



Plusieurs animations sont programmées :

Mardi 20 juillet de 15h à 17h – Atelier sable coloré. Pour les enfants à partir de 5 ans.

Mercredi 21 juillet de 10h30 à 11h – Histoires au jardin.

Mercredi 21 juillet de 14h à 15h30 et de 16h à 17h30 – 2 ateliers Origami. Pour les enfants à partir de 8 ans.

Jeudi 22 juillet de 10h à 11h et de 11h à 12h – 2 ateliers jeux. Pour les enfants à partir de 8 ans.

Jeudi 22 juillet de 15h à 16h30 – Séance cinéma. A partir de 7 ans.



Nombres de places limitées.

Nombres de places limitées.

Merci de réserver auprès de la bibliothèque par mail ou par téléphone. Partir en livre, 6e édition. bibliotheque.molleges@orange.fr +33 4 32 61 10 16 http://bibliothequemolleges.biblixnet.com/



dernière mise à jour : 2021-06-24

