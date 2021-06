Cesson-Sévigné PArc de bourgchevreuil Cesson-Sévigné, Ille-et-Vilaine Partir en livre « Mer et merveilles », lectures allongées PArc de bourgchevreuil Cesson-Sévigné Catégories d’évènement: Cesson-Sévigné

Ille-et-Vilaine

Partir en livre « Mer et merveilles », lectures allongées PArc de bourgchevreuil, 9 juillet 2021-9 juillet 2021, Cesson-Sévigné. Partir en livre « Mer et merveilles », lectures allongées

du vendredi 9 juillet au vendredi 23 juillet à PArc de bourgchevreuil

Prenez place sur nos transats… et laissez-vous porter par les mots que les bibliothécaires auront choisis pour vous. Des textes drôles, doux, ardents, pour un moment hors du temps. À chaque vendredi son ambiance, quelle sera la vôtre ? Vendredi 9/07 à 18h : « Mer en poésie » Vendredi 16/07 à 17h30 : « La mer miroir, quand les romanciers trempent leur plume dans l’eau salée » Vendredi 23/07 à 18h30 : « Récits d’explorateurs et exploratrices » Repli à la Médiathèque en cas de pluie. Public ado / adulte – gratuit – sur inscription. Durée 30 minutes environ.

Gratuit, sur inscription

« Lectures allongées » au parc PArc de bourgchevreuil rue de l’hotel de ville 35510 Cesson sevigne Cesson-Sévigné Ille-et-Vilaine

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-07-09T18:00:00 2021-07-09T18:30:00;2021-07-16T17:30:00 2021-07-16T18:00:00;2021-07-23T18:30:00 2021-07-23T19:00:00

Détails Catégories d’évènement: Cesson-Sévigné, Ille-et-Vilaine Étiquettes évènement : Autres Lieu PArc de bourgchevreuil Adresse rue de l'hotel de ville 35510 Cesson sevigne Ville Cesson-Sévigné lieuville PArc de bourgchevreuil Cesson-Sévigné